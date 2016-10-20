Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonu
– Operasyon kapsamında 3 üniversite öğrencisi daha gözaltına alındı
AKSARAY (AA) – Aksaray merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 üniversite öğrencisi daha gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı bulunan üniversite öğrencisi S.Ç. İzmir’de, F.Ü. ve F.G. Ankara’da yakalanarak, Aksaray’a getirildi.
Aksaray Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Zanlılardan S.Ç’nin, Aksaray’da üniversite öğrencilerinin örgüt evlerine yerleştirilmesinden sorumlu olduğu öne sürüldü.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde 29 Eylül’de Aksaray, Hatay, Ankara, Kocaeli, Niğde, Tokat, Yozgat, Uşak, Manisa, Konya, Adana ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 üniversite öğrencisinden 9’u yakalanmış, 3’ü tutuklanmıştı.