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Aksaray'daki FETÖ/PDY soruşturması

– Aksaray’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı

22 Eylül 2016 Perşembe, 00:03
Aksaray'daki FETÖ/PDY soruşturması

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AKSARAY (AA) – Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

FETÖ’nün sözde “Bylock yöneticisi” oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah T. ve Halil İbrahim G’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah T. ve Halil İbrahim G. ile 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bylock FETÖ/PDY

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