Aksaray'daki FETÖ/PDY soruşturması
– Aksaray’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı
22 Eylül 2016 Perşembe, 00:03
AKSARAY (AA) – Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı.
FETÖ’nün sözde “Bylock yöneticisi” oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah T. ve Halil İbrahim G’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Abdullah T. ve Halil İbrahim G. ile 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.