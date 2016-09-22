Aksaray'daki FETÖ/PDY soruşturması

AKSARAY (AA) – Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı.

FETÖ’nün sözde “Bylock yöneticisi” oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah T. ve Halil İbrahim G’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdullah T. ve Halil İbrahim G. ile 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.