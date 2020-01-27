Aksaray'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi
AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesince başlatılan kampanya kapsamında toplanan 3 tır gıda malzemesi ile battaniye, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaş için bölgeye gönderildi.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye önünde düzenlenen programda, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
Kuru gıda, bakliyat, battaniye ve yaşam malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için tırları dualarla gönderdiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Kardeşlerimizin acısı bizim acımız. Elazığ ve Malatya'da bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ'a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık. Ben tüm Aksaraylı hemşehrilerimize bu kadirşinaslıkları ve yardım severliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun."
Gıda malzemesi ile battaniye bulunan 3 tır, yapılan duanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.
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