Aksaray'dan kısa kısa

AKSARAY (AA) – İstanbul’da çalınan iki tır, Aksaray’da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray – Ankara karayolu Topakkaya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde trafik uygulaması yapan ekipler, bir birini takıp eden 06 FV 8227 ile 06 FV 8435 plakalı tırları şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan incelemede her iki tırın da, bir gün önce İstanbul’un Bahçelievler ilçesinden çalıntı kaydının bulunduğu öğrenildi.

Tırlar incelenmek üzere emniyete götürülürken, sürücüler R.U (48) ile M.C (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

– Çalıntı otobüs terk edilmiş halde bulundu

Aksaray – Adana karayolu 10. kilometresinde boş arazide park halinde bulunan 38 P 1600 plakalı yolcu otobüsünü gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Otobüsün bulunduğu alana gelen ekipler, yaptıkları plaka sorgusunda, otobüsün 3 gün önce Kayseri’nin Melikgazi ilçesinden çalındığını belirledi.

Ekipler, yapılan incelemenin ardından otobüsü emniyete götürdü.

Yapılan işlemlerin ardından otobüs, sahibine teslim edildi.

