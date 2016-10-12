Akşehir Ak Gençlikten tanışma ve istişare toplantısı

AK Parti Akşehir Gençlik Kolları ÜNİAK birimi tarafından “Gurbette ilk gün zordur ama yalnız değilsiniz’ sloganıyla bir tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

Akşehir’deki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı M. Said Çelik, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı ve üniversiteli gençler katıldı.

Üniversiteli gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Dr. Mustafa Baloğlu, “Biz bu ülkeye faydalı olabilecek, Türkiye’nin geleceğine istikamet verecek, bu ülkenin geleceğinde bende varım diyebilecek gençler yetiştirebilmek ve o gençlerle beraber özlediğimiz o egemen ve tüm hainlerden arınmış bir ülkeyi defalarca birlikte meydana getirmek istiyoruz. Bugün eğer AK Parti Gençlik Kolları varsa, üniversite teşkilatı varsa, bunların hedefi; ülkeyi bir 4 yıl daha sonra bir 5 sene sonra, 10 sene sonradan bugünden daha ileriye götürmektir. Bu hedefle inşallah hep birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, tüm öğrencilere 2016-2017 eğitim döneminde başarılar dileyerek, “Sizler şanslısınız, ayrıcalıklısınız, dünya lideri olmuş Recep Tayyip Erdoğan gibi manâlı bir kişiliğin dava arkadaşlarısınız. Bunun kıymetini, bunun ayrıcalığını kavramak lüzumlu. Sorumluluğunu da iyi anlamak gerekli. Sorumluluğu ne? Sorumluluğu; merhum Mehmet Akif ve Üstat Necip Fazıl en hoş şekilde tanımlamışlar. O tanımlara da uyan güzel bir gençlik oluşturmalıyız diyor, hepinize baştan başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı M. Said Çelik ve AK Parti Akşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı da birer hitabe yaptı.

Toplantı, öğrencilerden gelen dağıtılmış soruların cevaplanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.