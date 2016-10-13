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Akşehir Anadolu Lisesinden aşure günü etkinliği

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Anadolu Lisesi Mektep Aile Birliği göre mektep bahçesinde velilere, öğrencilere ve öğretmenlere bin kişilik aşure ikram edildi.Aşure ikramı hakkında açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Halise Bozdemir, aşurenin iyiliksever hoca ve.

13 Ekim 2016 Perşembe, 11:19
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Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Anadolu Lisesi Mektep Aile Birliği göre mektep bahçesinde velilere, öğrencilere ve öğretmenlere bin kişilik aşure ikram edildi.
Aşure ikramı hakkında açıklama yapan Okul Aile Birliği Başkanı Halise Bozdemir, aşurenin iyiliksever hoca ve okul aile birliği katkılarıyla hazırlandığını belirterek, “İnşallah bu örfümüzü, adetimizi yaşatacağız. Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Aşure programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Düzenlenen bu tür etkinliklerin öğrencilerin birlik ve beraberliğine katkı maddesi sağlayacağını açıklayan Okul Müdürü Mehmet Uza ise, “Böyle örf ve adetlerimizin öğrencilerle yaşatılması ya da unutturulmaması güzel. Hem sosyallik açısından ayrıca de adetlerimizi, örfümüzü çocuklara unutturmamak açısından manâlı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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