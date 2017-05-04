Akşehir Anadolu Lisesinden bilim fuarı

Bilim fuarının koordinatörlüğünü üstelenen Tarih Öğretmeni Süleyman Kültürlü’ın yaptığı ve 20 danışman öğretmenin hazırladığı 20 proje, ayrıca sayısı keza de özgünlüğüyle fuarı ziyaret edenlerin beğenisini topladı. Acayip ve yaratıcı projelerin ortaya çıktığı bilim stantlarını bir bir dolaşan, projelere yoğun alaka gösteren ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler alan Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, bilim fuarının hazırlanmasında ve projelerde emeği olan tüm öğretmen öğrencilere başarılar diledi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vefalı Köseoğlu ve kurum müdürlerinin açılışını yaptığı fuara okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.