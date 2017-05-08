Akşehir Belediyesi geleneksel hıdrellez etkinliği yoğun ilgi gördü

Akşehir Kent Ormanı Nimetullah Nahcivani Türbesi civarında düzenlenen hıdrellez etkinliğinde Belediye Başkanı Salih Akkaya, etkinlik alanındaki vatandaşlara hıdrellezin kutlu olmasını dileyerek onlarla sohbet etti. Etkinlikte Akşehir Belediyesi Mehter Takımı göre farklı alanlara yönlendirilmiş gösteriler sunuldu. Faaliyet alanında yapılan ip atlama, halat çekme yarışı, çuvalla koşma yarışı ve kaşıkla yumurta nakliye yarışı, yumurta tokuşturma yarışı gibi geleneksel hıdrellez eğlenceleri katılımcılara neşeli dakikalar yaşattı. Yarışmalarda başarılı olanlara etkinliğe katılan protokol göre dağıtılmış hediyeler verildi. Yapılan faaliyet hakkında açıklamalarda yer alan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14 yıldır hıdrellez anma geleneklerinin devam ettiğini belirterek, “Her geçen gün hemşehrilerimiz de sağ olsunlar artarak katılıyorlar. Hıdrellezin, bizim Türk kültürüne resmileşmiş, bizim birlik ve beraberliğimizin artması için manâlı bir gelenek olduğuna inanıyorum. İnşallah böyle güzel kültürel faaliyetlerimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını, bir ve beraber olduğumuz müddetçe de bu milleti inşallah hiç kimsenin diz çöktüremeyeceğini tekrar daima beraber burada haykırıyoruz” dedi.

Etkinlikte gölle ikramı öncesi yılın bereketli, sağlıklı ve bereket içinde geçmesi için dua edildi. Duanın peşinde etkinliğe katılan protokol tarafından Akşehir Belediyesinin ikramı olan gölleler vatandaşlara dağıtıldı. Buğday, nohut kuru fasulye gibi baklagillerin haşlanarak pişirilmesinden oluşan ve bereketi temsilci beş bin karakter gölleden edinmek isteyen vatandaşların yoğun talebi sayesinde gölle kazanları kısa sürede boşalırken, vatandaşlar hıdrellezin böyle manalı bir şekilde kutlanmasından nedeniyle duydukları memnuniyeti açıklama ettiler.

Hıdrellez etkinliğine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, ilçe protokolü, bazı halk kurum müdürleri, Akşehir Belediyesi meclis üyeleri ve fazla sayıda vatandaş katıldı.