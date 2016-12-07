Akşehir Belediyesinden engelliler için engelsiz taksi hizmeti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, tercih döneminde laf verdiği hizmetlerden biri olan engelsiz taksi hizmetini, Dünya Engelliler Günü’nde engellilerin hizmetine sundu.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Akşehir Belediyesi kadar Akşehir Belediyesi Engelsiz Hayat Merkezi’nde bir program düzenlendi. Dünya Engelliler Günü’nün hafta sonuna rast gelmesiyle bugüne alınan programa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bir takım ulus kurum müdür ve amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, Semt Muhtarları, Engelli Eğitim Kurumları temsilcileri, Engelli Dernekleri Temsilcileri, engelli vatandaşlar ve çok sayıda konuk katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akşehir’de faaliyet belirten Akşehir İşitme ve Fiziksel Engellileri Koruma Derneği (AKBİRDER) üyeleri ise dikkat çekici diliyle İstiklal Marşı’nı söylemeleri ilgi gördü.

Programda konuşan Akşehir Belediye başkanı Salih Akkaya, engellilerin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için Akşehir Belediyesi olarak hizmet ve yatırımları sürdürdüklerine değinerek, “Engelli kardeşlerimizi yalnızca Dünya Engelliler Günü’nde yok her zaman düşünmeliyiz. Başta bizlerin zihinlerimizdeki, sevgimizdeki engelleri kaldırması lüzumlu. Engelli kardeşlerimizin kabiliyetlerine onların hoş insan sevgisine ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları daima hatırlamalı, defalarca onların önündeki engelleri kaldırmalı fakat, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız defalarca birlikte o ulaşalım. Engelli kardeşlerimizin hepsi gerçekten öbür bir kabiliyet, ben onlarla gurur duyuyorum, bütün Türkiye onlarla kibir duyuyor. İnşallah onların kabiliyeti keşfedildikçe, onları daha fazla hayata, üretime, ülkemizin gelişmesi noktasında ki projelere kattıkça Allah’ın izniyle Türkiye’yi hiçbir kuvvet durduramaz, diz çöktüremez, sırtını yere getiremez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çizdiği yolda gösterdiği hedefte hep birlikte omuz omuza çalışmamız lazım. Bugünlerde yeniden bize çeşitli oyunlar oynanmakta. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin çok şükür milli birlik ve benliğimizle, ulusal ruhumuzla üstesinden geldik. Şimdide ekonomik yönden bir darbe yapma eğilimi var lakin Allah’ın izniyle döviz bozduranları teşvik eden halkımız, insanımız epeyce biz bununda üstesinden geleceğiz. Bugün engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağımız “Engelsiz Taksi” projemizi hayata geçiriyoruz. Daha önce söz vermiştik, böyle bir projemizden bahsetmiştik ama bugüne nasipmiş. Bugün itibari ile hizmete başladı. İki adet tekerlekli sandalyedeki kardeşimizi alıp istediği yere ücretsiz götürebilecek nitelikte donanımlı aracımız bugün hizmete girdi. Ayrıca yanında da, engelli kardeşlerimizin 7-8 şahsiyet yakını da alabilme kapasitesine sahip bu aracımız telefon edildiği anda engelli kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Hastaneye yada her hangi bir resmi kurumlarda işleri olduğunda ya da böyle güzel günlerde etkinliklerde o kardeşlerimizin bu araç 24 saat hizmetinde olacak. İnşallah yakın zamanda bütün kaldırımlarımızın da ayrıntılarıyla engellerinin kalkması için çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor, bu konuda birazcık eksiğimiz olduğunu biliyorum. Süre, süre çok kullanılan bize talep edilen yerleri gözden geçiriyor gerekeni yapıyoruz. İlçe Müftümüzle beraber bir camimizde engellilerimize dönük sıcacık girip çıkabilmeleri konusunda bir egzersiz başlatacağız, henüz hangi cami olduğu konusunda karar vermedik, inşallah önümüzdeki günlerde onu da hayata geçireceğimizi sizlere açıklama ediyorum. Engel kardeşlerimizde yok, engel bizde diyorum. Kardeşlerimizi engellemeyelim. Onları hayata katmak için, onların yanında almak için tüm gayretlerimizle seferber olalım” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının peşinde işitme engelli bir vatandaş tarafından engelli yaşamın zorlukları hakkında göze çarpan dili ile bir hitabe yapıldı. Konuşmayı AKBİRDER Başkanı Hayri Üzüm katılımcılara aktardı. AKBİRDER Başkanı Hayri Üzüm tarafından günün anlamıyla ilgili yapılan konuşmanın adından Nasreddin Öğretmen Özel Eğitim Meslek tatbik Merkezi öğrencileri göre dağıtılmış gösteriler sunuldu. Çiçek Abbas Skeci, waka waka dans gösterisi, sinyâl dili ile ilahi, komedi dans ikilisi gösterileri katılımcılardan büyük alkış aldı.

Program sonrası, ilçe genelindeki engelli vatandaşların devlete ait kurumlardaki işleri ya da hastaneye gitmek gibi afiyet hizmetlerinde kullanılma amaçlı olarak Akşehir Belediyesi kadar hizmete sunulan ‘Engelsiz Taksi’ aracı tanıtımı yapıldı. Engelli vatandaşların araca nasıl bineceği uygulamalı olarak programa katılan protokol ve katılımcılara gösterildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ‘Engelsiz Taksi’ hizmet aracının direksiyonuna geçerek protokol ve engelli vatandaşlarla birlikte kısa bir seyahat yaptı.

Engelsiz Taksi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Akkaya, “Bu aracımız bugünden itibaren engelli kardeşlerimizin hastane ve devlete ait kurumlardaki işleri için gidebilmelerine yada belediyemize ait engelsiz hayat merkezimizdeki etkinliklere gelip gitmelerinde ücretsiz olarak hizmetlerinde olacak. Aracımız 24 saat istenildiği zaman bu hizmetleri gerçekleştirecektir. İnşallah kazasız belasız bir şekilde, engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam oluşturma noktasında bu aracımız hayırlı olsun” diye konuştu.

Araç tanıtımının ardından engelli vatandaşlar ve protokol üyeleri anı fotoğrafı çektirirken katılımcılara da dağıtılmış ikramlar sunuldu.