Akşehir Belediyesinden mobil taziye evi hizmeti

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi kadar bahşedilen cenaze hizmetlerinin iyileştirilmesi kapsamında yapılan incelemeler devam ediyor.

Akşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri zarfında, cenaze evlerine taziyeye gelen vatandaşların oturacağı ve ikramlarda bulunulabilecekleri mobil baş sağlığı evi alarak hizmete sunmaya başladı. İçerisinde masalar ve oturma alanları yer alan mobil baş sağlığı evindeki çay seti, nehir, şeker ve bardaklar belediye tarafından karşılanıyor. Soğuk günlerde mobil taziye evi için ısınmayı sağlayacak elektrikli ısıtıcılarda yine belediye tarafından karşılanıyor.

Cenazesi olan vatandaşların Akşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne uygulama yaparak bu hizmetten yararlanabileceğini söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olabilmek, belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirebilmek amacıyla başlattığımız taziye çadırı hizmetimize ilave olarak bilhassa soğuk kış günlerinde yaşanan zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla mobil baş sağlığı evimiz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaya başlandı. Bu uygulamamız doğru cenaze evine taziyeye gelen vatandaşların oturabileceği, içinde dağıtılmış ikramların sunulabileceği mobil baş sağlığı evi hizmete girmiş oldu. Kış aylarında ısıtıcının da bulunacağı mobil taziye evi doğru cenaze sahipleri, taziyeye gelen kişileri daha gizli bir ortamda ağırlayabilecek” dedi.

Cenaze sahiplerinin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak gönderilen mobil baş sağlığı evinin kurulacağı alanında müsait olması gerekiyor.

Akşehir Belediyesi kadar bahşedilen cenaze hizmetleri dahilinde daha önce başlatılan pide ve ayran uygulaması da devam ediyor. Cenazesi olan her eve yapılan dilekçe zarfında Akşehir Belediyesi kadar cenaze evlerine bahşedilen pide ve ayranların taziyeye gelen vatandaşlara ikram edilmesi sağlanıyor.