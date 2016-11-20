Akşehir Belediyesine tarihi kentler birliği başarı ödülü

Konya’nın Akşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği göre düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Teşvik Yarışması’nda Takkasızlar Konağı Restorasyonu ve Değirmen Sokak Sağlıklaştırma projesiyle başarı ödülü almaya yargı kazandı.

Tarihi Kentler Birliği Teşvik Yarışmasının kazananları, ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen YAPEX Restorasyon Fuarındaki törenle ödüllerini aldı. Her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle, tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren fuar kapsamında düzenlenen ’Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na 47 belediye 83 proje ile katıldı. Yarışmaya katılan belediyelerin ödül aldığı koruma projeleri YAPEX Fuarındaki Yarışma Sergisinde katılımcılarla paylaşıldı.

Ödül töreninde bir izah etme yapan Akşehir Belediye Başkanı alih Akkaya, “Antalya’da YAPEX Fuarında Tarihi Kentler Birliğimizin 2016 yılı özendirme yarışması ödül törenindeyiz. Akşehir halkımız namına, Nasreddin Öğretmen torunlarımız namına, Belediye Meclis Üyemiz Hakan Renkoğlu ve Fen İşleri Müdürümüz M. Ozan Küçük Beyle beraber Takkasızlar Konağı ve Değirmen Sokağında cadde sağlıklaştırması projelerimizden dolayı başarı ödülü almış bulunuyoruz. Bu ödülümüzü Akşehir halkı adına aldık. Bu ödülü almamızda emek sarf eden bütün Fen İşleri, Inşa Denetim ve İmar Müdürlüğü ekiplerimiz ile Akşehir Belediyesi çalışanlarımıza ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Ödülümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Bu ödülle beraber inşallah biz daha motive olduk. Bundan sonrada daha çok ödül alacağımıza inanıyorum. Çünkü Akşehir’de birçok Selçuklu eseri var. Bunlara el atmak bizim için keza bir vefa borcu, hem de turizm potansiyelimizi artırma noktasında manâlı bir konu. Bu projelerde önemli incelemeler yürütüyoruz. Bu vesile ile tekrar Akşehir’imiz için bir değerinde olan ve tescilli eserlerimizden olan, Arasta restorasyonumuzu gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Bey ve ekibine bir kere daha teşekkür ediyorum. Akşehir Belediyesi olarak, benzersiz Akşehir mimarisini içeren evlerimizi onarım projelerine hız kesmeden devam edeceğimizi belirtiyor, saygılar sunuyorum” dedi.