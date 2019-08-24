Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni
KONYA (AA) – Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda 52 çocuk sünnet ettirildi.
Sünnet çocukları ve aileleri için Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şölene, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, bazı kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Şölende ilk olarak, Akşehir Belediyesi Mehter Grubu bir gösteri yaptı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılanın duanın ardından konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "2004 yılında başlattığımız bu sünnet şölenlerinde bu yılki çocuklarımızla birlikte toplam bin 235 çocuğumuzu sünnet ettirdik. İnsan hayatında en önemli evrelerden biri de tabi ki bu sünnet merasimi. Bu noktada Akşehir belediyesi bu yavrularımızın bu önemli günlerine iştirak ediyor, bu heyecanlarını birlikte paylaşıyoruz. Yavrularımız sağlık afiyet diliyorum, Allah inşallah onların büyük düğünlerini de göstersin diyorum." dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem’de sünnet şöleninin hayırlara vesile olmasını dileyerek "Peygamberimizin 4 sünneti var. Adı da üzerinde biri sünnet, biri güzel koku, biri misvak diş temizliği, biri de evlenmek. Bugün bu yavrularımız küçük düğünlerini yapıyorlar. Allah inşallah onlara büyüdüklerinde güzel evliliklerde nasip etsin." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sünnet çocuklarına Akşehir Belediyesi'nin hediyesi olan kol saatleri ile Kızılay'ın hediye ettiği elbiseleri verdi.
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Akşehir Belediyesi'nin 16. Geleneksel Sünnet Şöleni
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