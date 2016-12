Akşehir İHHdan Halepe yardım

Akşehir İHH Temsilciliği, Akşehir Belediyesi, Akşehir Müftülüğü, ilim Dağılım Cemiyeti, Memur-Sen, Sıhhat-Sen, Haykırma-Der ve Kızılay’ın destekleri ve Akşehir halkının katkılarıyla Halep’teki abluka altındaki vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir takviye tırı hazırladı.

Tırı uğurlamak üzere Akşehir Nasreddin Öğretmen Meydanı’nda bir tören yapıldı. Buradaki törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Akşehir’deki STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir tavır yapan Akşehir İHH Temsilcisi Ahmet İbişdayı, yapılan zulmü anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Konuşmasını güçlükle tamamlayan İbişdayı, “İHH İnsani Yardım Vakfının organizatörlüğünde Akşehir Belediyesi, Akşehir Müftülüğü, ilim Dağılım Cemiyeti, Memur-Sen, Sağlık-Sen, Nida-Der ve Kızılay’ın destekleri, sağduyu Akşehir halkımızın da katkıları ile İHH Akşehir Temsilciliği olarak Akşehir’imizden 10.’ncu Konya’mızdan 242’nci destek tırımızı Halep için gönderiyoruz. Halep’te günlerdir halk müziği, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Dünyanın baştan başa insanlar bu katliamı seyretmekte. Büyük güçler ve İslam ülkeleri bu katliama gürültüsüz kalmaktadır. Türkiye çalışıyor. Her lahza sevinçli haberler alma ümidindeyiz. Ama Türkiye’nin masada enerjik olması için halkın sokaklarda olması lüzumlu. Bu konvoy Konya’ya geldiğinde katılıp eşlik etmeliyiz ki görüşmeleri yapanlar da ’ millet bunu istiyor’ desin. Ey İslam Ülkeleri; Sokaklarda değilseniz, bombalar bir gün sizi de bulacak. Çünkü bunlar durmayacak. İran’a sesleniyoruz; Bosna’daki gençler, Sırpları hiç unutmadı. Bu Suriyeli halkta sizi unutmayacak. Bu kin tohumunu yüzyıllara yaymayın. Esed’den taraf olmayın, Müslümanları bombalamayın. Gelin kardeş olun, yahut Suriye, Türkiye, İran, hepimize saldıracaklar. Halepli kardeşlerimizi kucaklayalım. Türkiye uzlaşma için İran ve Rusya ile görüşmeler yapmakta ve Suriye’deki halkın kuşatma altından çıkması için uğraşmaktadır. Bunun gerçekleşmesi mümkün olursa şöyle bir tablo ile karşı karşıya geleceğiz. Olasılıkla;100 bin sığınmacı İdlib tarafına gidecek. Birçok gıda, ilaç ve giyecek maddesine gereksinim duyulacak. Ilk etapta 350 tırla takviye malzemelerini Halep’e ulaştıracağız. Bu sayıyı bin tıra çıkarmayı hedefliyoruz. İnsani yardım konvoyumuz İstanbul’dan 100 tır la yola çıkmış olup öteki illerden de ilavelerle 350 ye tamamlanacaktır. Sadece Konya’dan 100 tır göndermekteyiz oysa inşallah bir tanesini de Akşehir’imizden göndermek üzereyiz. İçerisine sadece takviye malzemesi yok; mazlum kardeşlerimiz için döktüğümüz gözyaşlarımızı da doldurduk. Onlar için yaptığımız dualarımızı, titreyen yüreklerimizi de doldurduk. Lakin aynı zamanda Zalimler için yaptığımız bedduaları ve Ah’ları da doldurduk. Suriyeli küçük bir kız çocuğunun bir damla gözyaşı, sizi nasıl devirecek! Unutmayın, KerbeIa’yı yapan, Hz. Hüseyni şehit eden komutan azami 2 yıl daha yaşadı. Halep’i ve Şam’ı yok edenler maksimum 3-5 yıl yaşayacaksınız. Yaşasın zalimler için cehennem” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı konuşmada, “Orada insanlık ölüyor, çocuklar ölüyor. Gerçekte sadece insanlık ölmüyor, bir İslam Medeniyeti, bir Türk medeniyeti maalesef öldürülüyor, katlediliyor. O bombalanan binalarda bir hafta içerisinde binlerce kişi şehit edildi. O binaların, beton yığınlarının altında birçok çocuk ezilerek can veriyor. Bu olanlara üzülmemek, duyarsız kalmak olası değil. Ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman olduğu gibi bu konuda birincil sıralarda yer alarak duyarlılığını gösteriyor lakin maalesef yalnız bırakılıyor. Buradan öteki İslam ülkelerine de çağrıda bulunuyoruz. Lütfen silkelenin, kendinize gelin. Bizleri, bu cins mazlumların yanında olma noktasında yalnız bırakmayın. Cumhurbaşkanımızın büyük etkisi ile önceki gün akşam ateşkes sağlanmıştı. İnşallah bu ateşkes doğruca oradaki kardeşlerimiz biraz daha güvenli bölgelere nakledilecektir. Çünkü Halep bizim için önemli. Kilis’imize 50 Km. uzaklıkta, bizim ecdadımızın izlerini içeren, eserlerini içeren bir yer. Onlar bizim kardeşimiz, dindaşımız. Onların gördüğü zulümlere, üzülmemek, duygulanmamak elde değil. Biz elimizden geldiğince bu yardımları onlara ulaştıracağız, ulaştırmaya devam edeceğiz. Dualarımız daima onlarla” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların peşinde, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesi sonrası destek tırı el sallanarak uğurlandı.