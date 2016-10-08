Akşehir İİBF binası törenle açıldı

KONYA (AA) – Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İİBF) yeni binası düzenlenen törenle açıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, törende yaptığı konuşmada, Akşehir’in sanayi altyapısı güçlü ilçelerden biri olduğunu belirterek, buraya Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi de açılacağını söyledi.

Yeni fakültelerin kurulması için çalışmalara başladıklarını anlatan Şahin, “Bütün altyapıyla ilgili verileri aldık. Tabii bu işi yürütebilmek için hayırseverlerin büyük bir önemi var. Devletin ayırdığı bütçelerle, buralara yeni fakülte binaları yapmak, yeni derslikler oluşturmak, altyapıyı oluşturmak, merkezdeki kaynak ve imkanları buraya aktarmak demektir. Bu merkezde bu da bizi zora sokar. Bu nedenle fakülte binamızı şimdiden hazırlamaya başlayın.” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin de yeni kurulacak fakültelerin “Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi”nin adının konulmasına giden yolda önemli bir başlangıç olacağını ifade etti.

Nasreddin Hoca’nın Akşehir’de yaşadığını ve mesajlarını buradan bütün dünyaya verdiğini anlatan Sezgin, şunları kaydetti:

“Bütün dünyanın tanıdığı bilge ve filozof Nasreddin Hoca adına bir üniversitenin kurulmamış olması önemli bir eksikliktir. İnşallah Selçuk Üniversitesi bu eksikliği tamamlayacaktır. Çünkü Selçuk Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerden birisidir. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi Anadolu’nun belirli merkezlerinde olan o köklü üniversiteler, yeni üniversiteler doğurdu. Pek çok üniversitenin öncesi bu eski üniversitelerdir. Onun için de Selçuk Üniversitesi inşallah Akşehir’de de geleceğe dönük böyle bir başlangıcı sağlayacaktır.”

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Şahin, hayırsever iş adamı Mehmet Kıyıcı’ya plaket verdi ve cübbe giydirdi.

Akşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösteri yaptığı törende, fakülte binasının açılış kurdelesi kesildi.

Akşehir İİBF’de 175 kişilik amfi, 11 derslik, 3 bilgisayar uygulama laboratuvarı, 3 bölüm başkanlığı, kantin, kütüphane ve yönetim odası bulunuyor.

Törene, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İİBF Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Öğe, fakültenin yapımına katkı veren hayırsever iş adamı Mehmet Kıyıcı, davetliler ve öğrenciler katıldı.