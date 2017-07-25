Akşehir Kaymakamı Türk'ten şehit ailelerine ziyaret

– Kaymakam Mehmet Türk, şehit askerler Coşkun Karabulut ve Selçuk Özer’in ailelerini ziyaret etti

KONYA (AA) – Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, şehit ailelerine taziye ziyarettinde bulundu.

Kaymakam Türk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert ile geçen yıl Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki terör operasyonlarında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Coşkun Karabulut’un ailesini ziyaret etti.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 31 Mayıs’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer’in ailesini de ziyaret eden Türk ve Sert, ailelere taziyelerini sundu.

Şehit Özer için düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de katıldı.