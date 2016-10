Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin evi yanan aileyi ziyaret etti

KONYA (AA) – Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, geçtiğimiz pazar günü çıkan yangında evleri yanan Köreken ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yalçın aileden yangının çıkışı ve ekonomik durumları hakkında bilgi aldı.

Aileye geçmiş olsun diyen Yalçın, “Mal her zaman kazanılır, ev her zaman yapılır, ev eşyasının her zaman daha iyisi alınır. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Şükür aile fertlerimiz sağ ve sıhhatli. Belediyemiz, bizler elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bu sıkıntınızda bitecektir. Tekrar geçmiş olsun.” dedi.