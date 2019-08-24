Akşehir Onur Günü
KONYA (AA) – Milli Mücadele sırasında, Batı Cephesi Karargahı görevi rolünü üstlenen Akşehir'de, karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen "Akşehir Onur Günü" etkinliklerle kutlandı.
Etkinlikleri kapsamında ilk olarak Akşehir Eski Kaymakamlık Binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Törene Akşehir Kaymakamı Vekili ve Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İlidi, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe protokolü, kamu kurum müdür ve amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, Akşehir'in zafere giden yolda, coğrafi konumu, ekonomik gücü, iş gücü kaynağı ve demiryolu hattı üzerinde bulunması nedeniyle etkin bir rol oynadığını söyledi.
Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşte yeniden dirilişin destanının yazıldığı topraklarımızda, düşmana son darbenin vurulmasında şehrimizin büyük önemi bulunmaktadır. Yani, büyük zaferin besmelesi Akşehir'de çekilmiştir. Bu kutsal vatanın savunmasında Akşehirliler tek vücut olarak, askerimize her türlü lojistik desteği sağlayarak cephe gerisinin kahramanları olarak tarihteki yerini almışlardır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından, 28 Temmuz 1922'de, Taarruza ilişkin yapılacak savaş hazırlıklarının düşmana fark ettirilmemesi için düzenlenen, futbol müsabakası da, Akşehir'in ne denli önemli bir yer olduğunu göstermektedir. Akşehir'e gelen üst düzey komutanlar, Büyük Taarruz konusunda bilgilendirilmişler, onların fikir ve önerileri de alınarak, hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması istenmiştir.
Akşehir Batı Cephesi Karargahı'nı, 24 Ağustos 1922'de dualarla ve büyük bir coşku ile uğurlamış ve 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu zaferle, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelleri atılmıştır. İstiklalimizin ve istikbalimizin kazanılmasında, vatan toprağının her karışını, kanlarıyla sulayan ecdadımızla, ne kadar iftihar etsek azdır. İnanıyorum ki milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan Milli Mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Onur Günümüzün 97. yıl dönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve bekası için canını veren aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum.”
Başkan Akkaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okudu ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri yaptı.
Gösterinin ardından protokol ve törene katılan heyet temsili olarak mehter grubu eşliğinde, Akşehir üstünden Afyon'a doğru yürüyüş yaptı.
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