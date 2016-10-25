Akşehir pancar bölge şefliğinde alımlar başladı

2016 Yılın pancar alımları başlaması münasebetiyle Akşehir Pancar Şefliğinde alımlar düzenlenen törenle başladı.

Akşehir Pancar Şefliği Doğrugöz Mahallesi kantarında düzenlenen törene Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman, Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, Akşehir Pancar Alan Şefi Yusuf Sümbül ve pancar üreticileri katıldı. Pancar alımlarını başlaması öncesi kurban kesilerek dua edildi.

Akşehir Pancar Alan Şefi Yusuf Sümbül yaptığı açıklamada, “Bu yıl Pancar Bölge Şefliği olarak Subatan, Yeşilköy, Ulupınar ve Doğrugöz’deki 4 kantarımızda 175 bin ton pancar alımı yapacağız. 50 bin ton net pancarımız var, bunun yarısı 25 bin tonunu kantara alacağız, geri kalan 25 bin tonu ise Ilgın Fabrikasına tarladan direkt götürülecektir. Zaten şimdi 10 bin tonu fabrikaya tarladan doğrudan doğruya gitmiş durumda. Bu sene dekarda ki verimlerimizde gelen verilere göre gayet iyi. Son iki seneye tarafından şeker oranı olsun, dekardaki verimimiz olsun baya iyi durumda. İnşallah kampanyamızı kazasız belasız bitiririz, hepimize uğurlu şanslı olsun” diye konuştu.

Akşehir Ziraat Odası Başkanı Aziz Bingül, bütün çiftçileri tebrik ederek sezonun uğurlu olması temennisinde bulunup, verimli kazançlar diledi.

Akşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman ise, “Tüm üreticilerimize doğrusu baki teşekkür ediyorum. Elleri öpülesi bunların hepsi, yoksa ellerindeki mülk varlıklarını başkalarının düşündüğü gibi değerlendirmeye kalksalar daha çok kazanç elde ederler. Lakin helal rızkın nerede olduğunu bilerek imal yapan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum. Hepsini saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ellerinden öpüyor ve verimli, kazasız, belasız bir üretim sezonu geçmesini diliyorum” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir bölgemizin Doğrugöz kantarımızda pancar alımının birincil günü bende üreticilerimiz için inşallah verimli bir sezon olmasını diliyorum. Kazasız belasız ürettikleri, çoğu emek verdikleri ürünlerinin kazasız, belasız olarak buraya teslim etmelerini, bereketli kazançlar elde etmelerini ulu Mevlamdan niyaz ediyorum. Bu sene maşallah dekara 12 ton pancar bölge üreticilerimiz varmış, fiilen büyük bir sayı, büyük bir emeğin ürünü. Üreticilerimiz çocuğu gibi neredeyse tarlasına bakıyor, ihtiyaçlarını gideriyor, bitkisini yetiştiriyor ve kaliteli ürünler yetiştiriyor. Şeker oranı %19 ve 20’lere varan bir durumda ve gerçekten buda takdir edilecek bir durumdur. Bütün çiftçilerimize tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Akşehir Pancar Şefliği Doğrugöz Mahallesi kantarındaki pancar alımları başladı.