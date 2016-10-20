Akşehir ÜNİAKtan üniversite öğrencilerine aşure

Konya’nın Akşehir ilçesinde, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ÜNİAK Birimi tarafından Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu’nda ve Iş Yüksek Okulu’nda düzenlenen bir etkinlikle öğrencilere aşure dağıtıldı.

İktisadi Idari Bilimler Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen aşure dağıtımına Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kıyıcı, belediye meclis üyeleri, ÜNİAK Birimi Üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere aşure dağıtan Başkan Akkaya ve İlçe Başkanı Örs, daha sonra Kadir Yallagöz Sağlık Durumu Meslek Yüksek Okulu’na geçerek buradaki öğrencilerin de Muharrem aylarını tebrik ederek aşure yayılma etkinliğine katıldı. Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu’ndaki etkinlikte AK Parti Bayan Kolları Başkanı Yüksel Erkan da hazırlanmış bulundu. Öğrenciler aşure dağıtımına yoğun alaka gösterirken teşekkürlerini dile getirdi.