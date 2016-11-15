Akşehir yatırımları yerinde incelendi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi’nin 2016 yılında yaptığı ve sürekli yatırımlarını yerinde kullanmak ve açıklamak amaçlı olarak Belediye Meclis Üyeleri ile basın mensuplarına bir seyahat programı düzenledi.

Geziye; Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi işbirliği ile yaptırılan Arasta restorasyonu alanındaki incelemelerle başlayan heyet, ardından Değirmen Cadde ve Hacı Hamza Sokakta Akşehir Belediyesi tarafından yaptırılan cadde sağlıklaştırma alanı, Kent Ormanı Nehir Islah alanında ile arsası belediye göre atama edilen Fidanlık alanında ve Yeni Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu. Yatırımlar hakkında belediye meclis üyelerine ve basın mensuplarına veri veren Başkan Akkaya, sonra Akşehir Belediyesi’nce Kuruçay mevkisinde yapılan Seyyid Mahmud Hayrani mezarlığına, Mahalle Parkları Projesi dahilinde Doğrugöz Mahallesi’ne yaptırılan Doğrugöz Mesire ve Piknik Alanına geçti. Heyet ardından sırasıyla Kozağaç Mahallesi’nde yeni yapılarak hizmete giren KYK Kız Yurdu’nda, Akşehir Atıksu Temizleme Tesisi ve Kollektör hatları alanda, Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi’ne stadyum karşısına yaptırılan park alanında ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan Şehir Halkı Konağı’nda (ASEM) incelemelerde bulundu.

Yapılan gezi sonrası bir değerleme yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, zaman darlığı nedeniyle pek çok yatırım ve hizmeti uygun analiz yaptıramadıklarını söyledi. Başkan Akkaya, 2016 yılı içerisinde Akşehir Belediyesi’nin 37 milyon TL, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 35 milyon TL ve bakanlıkların 150 milyon TL Akşehir’e yatırım yaptığını söyleyerek bu yatırımların toplamının 222 milyon TL olduğunu söyledi. Başkan Akkaya, “Akşehir Belediyesi Meclis Üyelerimiz ve Akşehir’den basın mensubu arkadaşlarımızla beraber 2016 yılında Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak merkezi bütçeden bakanlık yatırımlarından bazılarını uygun bakmak amaçlı bir yolculuk programı düzenledik. ara sıra bu yolculuk turlarımızı meclis üyelerimize, emeklilerimize, siyasi parti teşkilatlarımıza gerçekleştirmek üzere halkımızı bilgilendirmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız mahalle toplantılarına ilave olarak bundan daha sonra yapılan çalışmaları halkımız görsün, tenkitleri yapıcı eleştirileri varsa daha hoş vermemiz adına bizleri yönlendirsin diye düşünüyoruz veya takdirleri varsa da, bize takdirlerini sunarak şevkimizi daha da artırmalarını bekliyoruz. Esas olan daha hoş hizmet verme noktasında hemşehrilerimizin yapıcı eleştirilerini bekliyoruz. İnşallah bu hizmetlerimizin, bu projelerimizin Akşehir halkımıza, Nasreddin Hoca’mızın torunlarına hayırlı şanslı olmasını diliyorum. Bu hizmetleri arzetmek için bizlere tezgâhtar olan büyüklerimize, bilhassa bakanlık yetkililerimize, Başbakanımıza, tekrar ödenek konusunda desteğini esirgemeyen özellikle memleketimizin çocuğu Akşehirli Milletvekilimiz Mustafa Baloğlu’na, tekrar yöremiz insanı hemhşerimiz Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Orhan Erdem Beye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Ali Gürdal da, yaptığı konuşmada, ”Belediyemizce organize edilen ve yatırımları uygun bakmak üzere düzen edilen bu gezide, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Basın Mensubu arkadaşlarımızla uygun görüp incelemelerde bulunduk. Bizde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yapılan yatırımların halka görüldüğü şekilde anlatılması ve izah edilmesi hedefli olan bu geziye katılımlarınızdan nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum” dedi.