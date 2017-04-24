Akşehirde 23 Nisan coşkusu

Akşehir’deki birincil etkinlik Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başladı. sonradan program Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezindeki kutlamalarla devam etti. Günün kasıt ve önemini belirten konuşma İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu kadar yapıldı. Konuşmanın ardından, Akşehir Tarık Buğra İlkokulu göre hazırlanan gösteriler izleyicilere sunuldu. Öğrencilerin yaptığı halk oyunları gösterileri ve danslar, vatandaşlar kadar büyük alkış aldı. Ak Nasreddin Spor Kulübünün hazırladığı jimnastik gösterilerinin arkasında, dağıtılmış yarışmalarda dereceye giren öğrencilere törene katılan protokol tarafından ödülleri verildi.

Programa Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, öğrenciler öğretmenler ve çok sayıda yurttaş katıldı.