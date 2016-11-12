Akşehirde Atatürkü anma etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 78. yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen dağıtılmış programlarla anıldı.

Akşehir’deki kutlama programının ilki, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na ilçe protokolünün çelenk sunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının gerisinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Buradaki programa, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Garnizon Komutanı Vekili Topçu Binbaşı Hakan Uluçınar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde iki dakikalık hürmet duruşunda bulunularak meydandaki bayrak yarıya indirildi.

Akşehir’deki Atatürk’ü anma etkinlikleri saat 09.30’da Akşehir Kültür Merkezi’nde Akşehir Bahçelievler Ortaokulu’nun düzenlediği programla devam etti. Hürmet duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının gerisinde Akşehir Bahçelievler Ortaokulu Müdürü Mehmet Akça göre günün kasıt ve önemini gösteren bir tavır yapıldı.

Atatürk’ün hayatı konulu video gösterisinin peşinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri göre Atatürk’le ilgili farklı alanlara yönlendirilmiş şiirler seslendirildi. Program yapılan Atatürk Oratoryosunun arkasından okul öğrencilerinden oluşan koronun Atatürk’ün sevdiği şarkıları söylemesiyle sona erdi.