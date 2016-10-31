Akşehirde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde Cumhuriyetin 93. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı esnasında Batı Cephesi Karargahı’na konut sahipliği yapan Akşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Hükümet Konağı’nda İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin’in tebrikleri kabulü ile başladı. Tören 24 Ağustos Bulvarı üzerindeki Dayıoğlu Kavşağı’nda devam etti. Buradaki tören, Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Garnizon Komutanı vekili Topçu Binbaşı Hakan Uluçınar’ın meydandaki halkın ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının gerisinde, günün önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin yaptı. Sezgin, 15 Temmuz’daki darbe girişimine aksan yaparak, “Geçen vakit içinde genç Cumhuriyetimiz seri bir yeniden yapılanma gerçekleştirmiş ve 93 yılında tarım toplumundan kent toplumu haline gelmiştir. Türk ekonomisi rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşmuş ve G 20 grubuna üye devlet olmuştur. Kaynağını Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden alan adımlar atıldıkça çağdaş uygarlıkla bütünleşme sağlanmış, Türk insanın ufku genişlemiş idareli, sosyal ve kültürel hayatımız yeni bir dinamizm kazanmıştır” dedi.

“15 Temmuz’dan çıkarılacak dersler var”

Kaymakam Yalçın Sezgin, 15 Temmuz darbe girişiminden çıkarılması gereken dersler olduğunu ifade etti. Sezgin konuşmasına şöyle devam etti; “Büyük bedeller ödenerek resmileşmiş Cumhuriyet rejimi, bir meczubun halkımızın tanrısal dini duygularını sömürerek oluşturduğu bir örgütün devleti ele geçirmeyi amaçlayan kalkışması ile karşısında karşıya kalmıştır. Dindar görünerek kandırdığı kitlelerin fiziksel desteği ile gelişen bu örgüt özellikle eğitim işine el atmış dershaneleri, yurtları ve okullarında amacına hizmet edecek kişileri yetiştirmiştir. Aklını ve düşüncelerini kiraya veren binlerce sözde aydınlatılmış kişiler, devletin manâlı kademelerine yerleşmiştir. Iddiaya Göre dindarlar, memuriyet sınavlarında soruları çalarak, başkalarının hakkını yerken, devlet kademelerinde de başkalarına haksızlık yapıp yükselmenin yollarına bakmışlardır. Orduda, yargıda, idarede her türlü kumpasları kurmuşlar, siyaseti şekillendirmeye kalkmışlardır. Kahraman Silahlı Kuvvetlerin içine de sızan hainler, Türk Milletinin parasıyla vatanı ve milleti korumak için alınan uçak ve tanklarla milletin üstüne alev açmışlar, Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuşlar, gazi meclisimizi bombalamışlardır. 241 vatan evladı şehit olmuş, 1390 vatan evladı gazi olmuştur. 15 Temmuzda Demokrasimiz için canlarını feda eden kahramanları rahmetle anıyorum. Gazilerimize acele şifa diliyorum. 93 yaşındaki Cumhuriyetimizin karşılaştığı bu hain kalkışmadan muhakkak çıkarılacak dersler vardır. Bu ülkede öğretmenlik yapan, hakimlik, kaymakamlık yapan, siyasetin içinde olan, ordu da generalliğe yükselen bir kesim aklını ve düşüncesini Pensilvanya’da yaşamış ilkokul mezunu, bir haine teslim etmişse, eğitim ve öğretim sistemimize, memuriyete atanma ve yükselme sistemimize de bakmak gerekiyor. Bu yoldaki ışığın Cumhuriyet rejiminin temelini de oluşturan fikir ve bilim yolu olduğunu kavramak gerekiyor. “Cumhuriyet fikri özgür, vicdanı bağımsızlık, irfanı hür nesiller ister.” diyen Büyük Önderin bu sözünün önemi karşılaştığımız hain darbe teşebbüsünü yapanların yetiştiği etraf ve iklimi görünce daha iyi anlaşılıyor.”

Kaymakam Sezgin’in konuşmasının arkasından öğrenciler şiirler okudu. Okullar aralarında açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri ödüllerini verdi. Akşehir Atatürk Ortaokulu Irk Oyunları ekibinin gösterisinin arkasından Akşehir Belediye Bandosu eşliğinde devlete ait geçit töreni yapıldı.