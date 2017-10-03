Akşehir’de devlet takviyeleri bilgilendirme buluşması
Bilgilendirme buluşması, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasının başlattığı çalışmalar sonucunda Konya Yatırım Destek Büroyu liderliğinde Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Şehir Müdürlüğü, Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Konya Müdürlüğü, Konya Çalışma ve İş Müesseseyi Şehir Müdürlüğü, KÜSİ Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Konya Çalışma Grubu işbirliğine reelleştirildi. Buluşmada uzmanlar, MEVKA, Konya YDO hizmetleri, Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, İŞKUR ve TÜBİTAK sanayi takviyeleri ve Yatırımlarda Devlet Dayanakları mevzularında Akşehir Belediyesi, Akşehir Besin Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle alakalı kamu müesseselerinden ve iş dünyasından katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi.
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