Akşehir'de halk ekmek fabrikası satış büfeleri hizmette
KONYA (AA) – Akşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından, vatandaşın kaliteli ve uygun fiyata ekmek tüketmesi amacıyla ilçe genelinde çeşitli yerlere satış büfeleri açıldı.
Akşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, halk ekmek fabrikasının yıllardır kaliteli ve uygun fiyata ekmek üretimi ile vatandaşın sofrasındaki yerini koruduğu belirtildi.
Belediyenin ekmeksiz sofra kalmaması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunları kaydetti:
"Yeni uygulanan büfe sisteminde belediyemiz ekmekleri, Halk Ekmek Fabrikası, Gazi Pazarı, Stadyum Önü, Anıt Meydanı, Adsız Mahallesi, Doğrugöz Mahallesi olmak üzere Halk Ekmek Satış noktalarında siz değerli halkımız ile buluşmaktadır. Tesisimiz kalite ve hijyenden ödün vermeden sofralarınıza misafir olmaya devam edecektir."
-
CÜ Turizm Fakültesi'nden Sevgi Evleri'ne materyal desteği
-
Akşehir'de halk ekmek fabrikası satış büfeleri hizmette
-
Evden uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü
-
“Engelsiz Filmler Festivali” 11 Ekim'de başlayacak
-
Eskişehir Şehir Hastanesine “Bebek Dostu” unvanı
-
TYSD Başkanı Eldem son yolculuğuna uğurlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.