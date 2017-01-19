Akşehir'de “Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışması

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen liseler arası “Haydi Konuş Bakalım” adlı münazara yarışması ile ortaokullar arası “Haydi Bil Bakalım” yarışmalarının Akşehir finali tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilçe finalinde, Bahçelievler Ortaokulu ile Şehit İsmail Cem Yakınlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Akşehir’i Konya’da yapılacak ilçeler arası yarışmalarda bu iki okul temsil edecek.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından okullara hediyeleri verildi.

Etkinliğe, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı İkmal Albay Orkun Turaçlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, MHP İlçe Başkanı Osman Fedai, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.