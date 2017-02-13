Akşehir'de hayvan hırsızlığı

KONYA (AA) – Akşehir ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir ve farklı yerlerde gerçekleştirilen 5 hayvan hırsızlığı ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Müslüm G. (22) ve Sezer G. (19) olduğunu belirledi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde bulunan Yeşilyurt Mahallesi’nde yapılan operasyonda gözaltına alınan Müslüm G. ve Sezer G. İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.