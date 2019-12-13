Akşehir'de kaçak içki operasyonu
KONYA (AA) – Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi ilçede kaçak içki denetimlerini arttırdı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahrukatçılar bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına kaçak içki satıldığı ihbarı üzerine bölgede istihbari çalışma başlattı.
Mahrukatçılar bölgesine gelen 06 BDR 332 plakalı aracın polis ekibini görünce tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine araç durdurularak içinde arama yapıldı.
Yapılan aramada araç içerisinde 20 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Dündar S. (28), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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