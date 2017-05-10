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Akşehirde kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı, Akşehir ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akşehir merkezli Konya ve Çumra ilçesinde sabahleyin saatlerinde firari sigara operasyonu düzenledi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:51

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı, Akşehir ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akşehir merkezli Konya ve Çumra ilçesinde sabahleyin saatlerinde firari sigara operasyonu düzenledi. Ev ve iş yerleri ile araçlarda yapılan aramalarda takriben 10 bin paket firari sigara ile av tüfeği ve kurusıkı silah ele geçirildi. Işlem zarfında Özer A. (46), İlyas B. ( 42), Celalettin A. (54), Muhittin A. (47), Mehmet O. (24), Rıdvan K. (32), Bayram Ç. (50), Bekir O. (41), Nur B. (45) gözaltına alındı. Şüpheliler Akşehir Devlet Hastanesinde sağlık durumu kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerin gerisinde ifadeleri gücüne gitmek üzere Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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