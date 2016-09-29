Akşehir'de kamu hizmetleri görüşüldü

KONYA (AA) – Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin daire müdürleri ve meslek odası başkanlarıyla toplantı yaptı.

Kaymakamlıktaki toplantıda ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin durumu ele alındı. Daire müdürleri konularıyla ilgili sunum yaptı.

Eğitim ve öğretim sorunlarının ağırlıklı olarak görüşüldüğü toplantıda, okul güvenliği, trafik güvenliği, çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, başarılı bir eğitim ve öğretim yılı için yapılacak işler görüşüldü.

Kaymakam Sezgin, kaza riski olan yerlerde önlem alınması için talimat verdi.

Toplantıda ele alınan diğer konuların gerekli yerlere yazılı olarak iletileceği bildirildi.

