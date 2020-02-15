Akşehir'de küçükbaş hayvan karantinası

KONYA (AA) – Konya'nın Akşehir ilçesinde, koyun keçi çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, hayvan pazarı geçici olarak kapatılırken, merkez ve 16 mahalle karantina altına alındı.

Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ilçe merkezinin yanı sıra Adsız, Alanyurt, Atakent, Bozlağan, Doğrugöz, Karabulut, Karahüyük, Ortaköy, Saray, Sorkun, Söğütlü, Tekke, Tipiköy, Yaşarlar, Yazla ve Yeniköy mahallelerinde de karantina uygulanacak.

Karantina süresince bu mahallelere küçükbaş hayvan giriş ve çıkışı, hastalık sonuçlanıncaya kadar da küçükbaş hayvanların mahalle içerisinde ya da meraya otlatma amaçlı çıkarılması yasaklandı.

Akşehir'de bulunan küçükbaş hayvanların tamamına çiçek aşısı yapılacak.

Yasakları ihlal ettiği tespit edilen ya da hayvanlarına aşı yaptırmayan üreticilere 13 bin 934 lira idari para cezası uygulanacak.

Karantina altına alınan bölgede yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

Karantina süresince Akşehir genelinde toplam 30 bin küçükbaş hayvanın aşılanacağı ve hastalığın tamamen ortadan kalkması için gereken karantina süresinin en az 21 gün olacağı değerlendiriliyor.