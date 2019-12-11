Akşehir'de “Mustafa Kutlu” paneline yoğun ilgi
KONYA (AA) – Anadolu Mektebi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği Yazar Okumaları faaliyetleri kapsamında, Akşehir'de gerçekleştirilen "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu" başlıklı panel, yoğun ilgiyle izlendi.
Akşehir Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
Etkinlikte Panel başkanlığını Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Dağlı yürütürken, Akşehir Hacı Sıdıka Baysal Fen Lisesi öğrencisi Nimet Gültekin "Mustafa Kutlu’da köyden kente göç" konusunu işledi.
Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Azra Arkın ise "Mustafa Kutlu’nun Samimiyeti" konusunu işledi.
Mevlana Uluslararası İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Şefikullah Mahdum “Mustafa Kutlu eserlerinde aidiyet duygusu” ve son olarak Karatay Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Cicibıyık “Mustafa Kutlu’nun hikayelerinde modern kentli insan bunalımları" konusunu işledi.
Açılış konuşmasını Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu yaptı. Topaloğlu, yaptığı konuşmada "Akşehir’imizde, bugün son dönemin en önemli hikaye yazarlarından “Mustafa Kutlu” üzerine 6 panele ev sahipliği yapıyoruz. Konya’mız ve Akşehir’imiz için kültürel anlamda dolu dolu geçecek günde görev alan tüm “Anadolu Mektebi” öğrencilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Değerlendirme konuşmalarını Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü yaptı.
Konuşmaların sonrasında protokol üyelerinin panelistlere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.
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