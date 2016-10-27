Akşehirde Nasreddin Hoca konferansı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi göre Nasreddin Hoca’yı hatırasına yapmak, onu gelecek nesillere daha iyi alıntı yapmak, Nasreddin Öğretmen’nın bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında konferans düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa, Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Vefalı Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bir takım halk kurum müdürleri, hoca, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta bir başlangıç konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Kutlama Günleri hakkında data vererek, “Yaptığımız farklı alanlara yönlendirilmiş anketler, çalışmalar ve Akşehir halkımızın talepleri doğrultusunda 5-10 Temmuz Nasreddin Öğretmen etkinliklerini şenlik şeklinde devam ettirelim dedik. Anma Günleri’ni de ayıralım, öbür bir program olarak yapalım ancak torunları olarak Nasreddin Hoca’mıza onu en iyi şekilde anarak vefa borcunu ödeyelim diye düşündük. Bugün Ali Berat hocam burada sizlere bir konferans gerçekleştirecek. Nasreddin Hoca’yı daha iyi tanımamız, anlamamız, onu sade mizahi yönünün olmadığını onun fıkralarındaki hikmetleri düşünmeleri inşallah vurgulayacaklar” dedi.

Başkan Akkaya bu yılki etkinliklerde Nasreddin Öğretmen Fıkralarını animasyon yarışması tertip ettiklerini belirterek, “İnşallah bu fıkra animasyon programıyla da Akşehir’imizden Nasreddin Öğretmen torunlarımızdan böyle tiyatro kabiliyeti olan gençlerimizi seçerek Nasreddin Öğretmen Çocuk Tiyatro Kulübünü daha sonrada gençleri de içini alacak yetişkinler gençler tiyatro kulübünü oluşturmayı hedefliyoruz ki fıkralarımızı daha fazla kitlelere ulaştıralım” diye konuştu.

“Dünya Nasreddin Hoca’yı Akşehirli diye tanıyor”

Başkan Akkaya’nın arkasından ‘Nasreddin Hoca Fıkralarından Hareketle Düşünce Yapısı’ konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Ali Patent Alptekin, Nasreddin Hoca’ya birçok ülkenin sahip çıkmaya çalıştığını belirterek, bilim gerçekleri doğrultusunda Nasreddin Öğretmen’nın Türkiye’de Akşehir’de yaşayıp vefat ettiğinin bir gerçek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alptekin, “Nasreddin Hocamız bizim aramızda dolaşıyor. Ara Sıra yamaç paraşütü yapıyor, ara sıra göle maya çalıyor. Nasreddin Hoca Fıkralarını düşündüğümüzde bizim diplomasi dilinde kullanılabilecek şekilde ileri gitmiştir. Türk İnsanının akıl yapısını zekasını anlatıyor. Ben Nasreddin Hoca Üniversitesini istemeye devam ediyorum. Akşehir bir ilçe ama Alanya’da ilçe. Alanya’nın nüfusu yazın fazla yüksek diyeceksiniz. Alanya’da üniversite kuruldu biliyorsunuz fakat Akşehir’de bir Nasreddin Öğretmen Üniversitesi uygu. Akşehir’de Nasreddin Hoca Üniversitesini kuramayacaksak hiç olmazsa fakültemizin birisine Nasreddin Hoca Fakültesi dememiz gerekir. Konya’nın büyük ilçelerinin, uzaktan ilçelerinin eğer il olmasını Nasreddin Öğretmen istiyorsa bir sebebi vardır. Akşehir’de bunlardan birisidir olsun, kendimce bir mahsuru değil. Akşehir’e bir üniversite kurulmasını ya da Konya’daki üniversitelerden birisinin zaman kaybetmeden Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi olması fakat Akşehir kelimesini mutlaka istiyorum çünkü dünya Nasreddin Hoca’yı Akşehirli diye tanıyor, onu da spesifize etmek istiyorum” diye konuştu.