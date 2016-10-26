Akşehir'de “Nasreddin Hoca” konulu konferans

KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde Nasreddin Hoca’yı anma günleri kapsamında konferans düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde tertiplenen konferansta konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bu yılki etkinliklerde Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırma yarışması yaptıklarını söyledi.

Akkaya, “İnşallah bu fıkra canlandırma programıyla da Akşehir’den, Nasreddin Hoca’nın torunlarından böyle tiyatro kabiliyeti olan gençlerimizi seçerek Nasreddin Hoca Çocuk Tiyatro Kulübü’nü daha sonra da gençleri de içine alacak yetişkinler, gençler tiyatro kulübünü oluşturmayı hedefliyoruz ki fıkralarımızı daha çok kitlelere ulaştıralım.” dedi.

“Nasreddin Hoca Fıkralarından Hareketle Düşünce Yapısı” konulu bir sunum yapan Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Nasreddin Hoca’ya birçok ülkenin sahip çıkmaya çalıştığını belirtti.

Bilim gerçekleri doğrultusunda Nasreddin Hoca’nın Türkiye’de, Akşehir’de yaşayıp vefat ettiğinin bir gerçek olduğunu kaydeden Alptekin, şöyle konuştu:

“Bugün aramızda olmayan bir hocamız var. Ondan bahsetmek istiyorum şimdi. Nasreddin Hocamız, aramızda dolaşıyor. Bazen yamaç paraşütü yapıyor, bazen göle maya çalıyor. Nasreddin Hoca fıkralarını düşündüğümüzde bizim diplomasi dilinde kullanılabilecek şekilde ileri gitmiştir. Türk insanının düşünce yapısını, zekasını anlatıyor. Nasreddin Hoca Üniversitesini istemeye devam ediyorum. Akşehir bir ilçe ama Alanya da ilçe. Alanya’da üniversite kuruldu biliyorsunuz ama Akşehir’e de bir Nasreddin Hoca Üniversitesi yakışır.”

Konferansı Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.