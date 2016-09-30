Akşehir'de öğrenci servis sürücülerine eğitim

KONYA (AA) – Akşehir ilçesinde, öğrenci servisi sürücüleri için eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, öğrencilerin okula taşınırken her türlü güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınacağını söyledi.

“Servis sürücüleri, kendi sağlıklarından araçlarının trafiğe hazır hale gelmesine kadar pek çok şeyi her an göz önüne alacaktır.” diyen Sezgin, “Trafiğe çıkan sürücü kardeşimiz, o gün rahatsızsa araç kullanmayacaktır. Kış aylarında yolda kar, buz var ve okula geç kalacaksa kalsın. Acele etmesin.” dedi.

“Beklenmeyen bir şey gelişti. Okula geç kalacaksa kalsın.” diyen Sezgin, şöyle konuştu:

“Acele edip hız yapmasın. Okul müdürüne bilgi versin yeter ki. Öğrencilerimizi emniyetli bir şekilde okula ulaştırsın. Araç içinde öğrencilerle iletişimden, öğrencilerin araca inip binmesini dahi pek çok şeyde dikkat edeceğimiz kurallar var. Bunlar bu eğitim toplantısının konusu olacak. Biz, servisleri sürekli denetime tabi tutacağız. Trafik birimleri, okul yöneticileri bu konuda sürekli görev ifa edecek. Bu denetimin amacı kimsenin başına bir şey gelmesinin önlemesidir. Amacımız ceza yazmak değildir. Herkesin işini kurallara uygun yapmasını sağlamaktır. Ancak kurallara uyulmadığı durumda yaptırımlarda tavizsiz uygulanacaktır. Biz, sürücü kardeşlerimizin evlerini geçindirmek için pek çok masrafla yürüttükleri işlerin güçlüğünü biliyoruz. Yapacağımız denetimlerde aslında onları daha büyük dertlerden kurtarmaktır. Öyle arzu ediyoruz ki bu yıl hem denetimler etkin olsun, hem de hiç bir servise eksik, kusur, kabahat olmadığı için ceza yazılmasın.”