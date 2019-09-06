Akşehir’de öğretmenlere trafik eğitimi

KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında, öğretmenlere yönelik Akşehir Kültür Merkezinde trafik eğitimi semineri düzenledi.

Seminerde eğitim veren komiser Ali Mert, trafik bilincinin küçük yaştan itibaren oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaparak, “Emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uyma, seyir halinde cep telefonu kullanmama, araçların gündüzleri de kısa farlarını yakması ve yaya geçitleri gibi konulara da uyulması gerekiyor." dedi.

Seminere katılan öğretmenler, sunumda daha önce gerçekleşmiş olan kazaların bilgi, fotoğraf ve videoların gösterilmesinin de çok faydalı olduğunu ifade etti.