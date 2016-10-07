Akşehirde okuma grubu oluşturuldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Nimetullah Nahçivani İmam Konuşmacı Ortaokulu’nda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için herkese açık okuma grubu oluşturuldu.

Okuma alışkanlığının oluşması, okuduğunu kavrayış, tanımlama yeteneğinin gelişmesi amacıyla oluşturulan okuma topluluğu yalnızca okul öğrencileri ile sınırlı değil. Bütün ülkeyi kapsayan bir topluluk. Ilk Önce topluluğa üye kaydı yapılıyor. Üyeler yaş ve eğitim düzeyi gözetilerek her yerde gruplara ayrılıyor. Gruplara, okumaları için belli bir kitap öneriliyor. Gruplar belirlenen kitapları 25 gün baştan başa okuyup, 3 jurnal değerleme sürecinde kendi arasında toplanarak kitaplar hakkında düşüncelerini, eleştirilerini paylaşabiliyorlar. Bir araya gelmesi olası olmayan gruplar için sosyal medya ortamında paylaşma imkanı da sunuluyor. 3 Günlük değerleme sonucunda grup üyelerinin önerileri de dikkate alınarak yeni kitap önerisinde bulunuluyor.

Okul öğrencileri okulda görevli öğretmenlere müracaat ederken, mektep dışından topluluğa kullanmak isteyenler, Isim soyad, yaş, eğitim düzeyi, irtibat bilgilerini fatih.okuma.grubu@gmail.com mail adresine göndererek üye olabiliyorlar.

Okuma grubu ile detaylı bilgi okulun http://www.nniho.meb.k12.tr adresinde yayımlandı.