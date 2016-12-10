Akşehir'de saman yüklü kamyonda yangın
10 Aralık 2016 Cumartesi, 14:40
KONYA (AA) – Akşehir’de, saman yüklü kamyonda çıkan yangın uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.
Akşehir Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı’nda park halindeki Mehmet Mazlum’a ait 42 Y 5488 plakalı kamyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Saman yüklü kasada alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunulduğu yangın, yoğun dumana rağmen ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.
Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.