Akşehirde şehitler için kermes

Konya’nın Akşehir ilçesinde eğitim veren Akşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Mektep Aile Birliği öncülüğünde “15 Temmuz Şehitleri Dayanışma Kampanyası” kapsamında okul bünyesinde yardım amaçlı bir kermes düzenledi.

Akşehir Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen kermese hoca, öğrenci ve veliler katıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında yorumlama yapan mektep müdürü Mehmet Uza, “Bu denli anlamlı bir çalışmaya imza attıkları için mektep aile birliği üyelerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Ülke olarak büyük bir dönüm noktası yaşadık. Ahali olarak daha fazla bir birimize kenetlenmeyiz. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı anımsamak nedeniyle daha çok bir araya geleceğimiz faaliyetler yapmamız gerekiyor. Son günlerde ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak toplumda bir farkındalık meydana getirmek açısından kermesimizi şehit ailelerimize vakfettik. Buradan elde edeceğimiz geliri 15 Temmuz şehitleri dayanışma kampanyası hesaplarına yatıracağız” dedi.

Mektep Aile Birliği Başkanı Halise Bozdemir ise, darbe girişimi sonucunda şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere de şifa dileyerek, “Anadolu Lisesi mektep aile birliği olarak okul idaremiz ile işbirliği içerisinde şehit yakınları ve gazilerimiz onuruna bir yardım kampanyası düzenledik. tekrar tekrar şehit ailelerimizin yanlarında olacağız. Canları pahasına ülkemizi savundular, hiç bir süre onları unutmayacağız. Bizlerde defalarca onların ailelerin yanına olmaya devam edeceğiz. Katılımlarından nedeniyle bütün öğretmenlere, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kermese gelen veliler de duyarlılıklarından dolayı okul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.