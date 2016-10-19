Akşehirde “Senin Bir Kalemin, Benim Bin Hayalim” kampanyası

Konya Akşehir ilçesinde, Anadolu Lisesi öğrencileri her sene yaptıkları gibi bu yılda KPSS sınavı bitiminde okullarında sınava giren adaylardan topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları, mahallelerdeki okulların öğrencilere dağıttı.

Konya Akşehir Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet UZA, yaptığı açıklamada her sene yaptığımız gibi bu yılda gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Senin Bir Kalemin Benim Bin Hayalim Projesi” kapsamında, hafta sonu yapılan KPSS sınavı sonrası adaylardan topladıkları kalem, silgi, kalemtıraşları, ilçeye ast Ilıcak Mahallesindeki okullarda eğitim gören gereklilik sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi. Akşehir Ilıcak İlkokulu öğrencilerini sevindirdiklerini ifade eden Uza, “Bu çalışmayla gereksinim sahibi halk için toplumda alınganlık oluşturmayı hedefledik. Okulumuzda sınava giren öğrencilerden toplanan kırtasiye malzemelerini evvelden belirlenen mahalle okulundaki öğrencilere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Akşehir Ilıcak İlkokulu Müdürü Serhat Başar’da öğrencilerine bu kampanya ile yardımcı Anadolu Lisesi çalışanlarına, katkı sunan öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.