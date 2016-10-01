Akşehirde Sufi Yolu işaretleme çalışmaları başladı

Osmanlı döneminde Hac farizasını yapmak isteyenlerin Hacca giderken kullandığı güzergah, merkezi Hollanda’da yer alan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren Sufi Yolu Vakfı tarafından işaretleniyor. İşaretleme çalışmaları kapsamında Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır ile Vakıf Sekreteri Iris Bezuijen Konya’nın Akşehir ilçesine geldi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Hollanda Mozaik Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali İhsan Ünal, Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) Başkanı Bayram Çini’nin de katılımıyla Akşehir’de Sufi Yolu işaretleme çalışmaları yapıldı. Osmanlı dönemindeki hac güzergahının Sufi Yolu yürüyüşçüleri göre yürüyerek ziyaret edileceğini söyleyen Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır, amaçlarının İstanbul’dan başlayarak Mekke’ye gelmek olduğunu belirtti. İşaretleme çalışmaları zarfında İstanbul’dan başlanılan işaretlemelerde Konya Mevlana Müzesi’ne kadar ulaştıklarını aktaran Çakır, Sufi Yolu güzergahında o şehrin önemli zatlarının türbelerinin yanı sıra bambaşka dinlerin mabetleri, tarihi ve doğal güzellikleri de ziyaret ettiklerini söyledi. Güzergahlarının Osmanlı dönemindeki gibi dağ eteklerinde olduğunu aktaran Vakıf Başkanı Çakır, işaretleme çalışmalarına destek veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Sufi Yolu’nun Akşehir’in tanıtımına ve turizmine katkı maddesi sağlayacağını söyleyerek “Akşehir’de başta Nasreddin Hocamız ve akabinde Nasreddin Öğretmen’mızın Hocası Seyyid Mahmut Hayrani Hazretlerinin Türbesi gibi daha çoğu manevi mimarlarımızın türbelerini de içine alan bir projenin çalışmasını başlatıyoruz. Akşehir’imizde bu proje kapsamında Taş Medrese, Seyyid Mahmud Hayrani Hazretleri Türbesi, Kilise, Nimetullah Nahcivani Türbesi, Şehir Halkı Ormanı, Ufak Ayasofya Mescidi, Arasta, Nasreddin Hoca Türbesi, Hıdırlık ve Monas Parkı şeklinde işaretleme yapılacaktır. Bugün işaretlemenin ilkini burada gerçekleştiriyoruz. Bu işaretlemeler bittikten sonra Sufi Yolu yürüyüşleri başlayacaktır. Bu projesiyle inşallah ayrıca Akşehir’imizde metfun yer alan manevi mimarlarımızın ziyaret edilmesini, onların tanınmasını sağlarken, bundan başka da Akşehir’imizin natürel güzelliklerinin tanınması, Akşehir’imizin turizmine katkı sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Akşehirli meslek adamı ve Hollanda Mozaik Kültür Sanat Derneği Başkanı Ali İhsan Ünal ise, Sufi Yolu Vakfı Başkanı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya teşekkür ederek, bu projenin Akşehir tanıtımına büyük katkı maddesi sağlayacağını umduklarını söyledi.

Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır, Akşehir’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Bu 800 kilometrelik yol İstanbul’dan başlayıp Konya’da bitiyor. 40 jurnal bir yürüyüş güzergahı. Bu 40 gün içinde de epey hoş yerler gözüküyor lakin Akşehir bu güzel yerlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Gelecek yıllarda da amacımız bu istikamet üzerinden yılda 15 ile 17 bin kişinin yürümesini temin etmek. Bunu da Akşehir Belediyesi ile birlikte sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmaların arkasında Sufi Yolu Akşehir güzergahında tabelalar çakılarak işaretleme çalışması yapıldı. Heyet Daha Sonra Nasreddin Öğretmen Türbesi’ni de ziyaret etti. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya burada yaptığı açıklamada, “Nasreddin Hoca’mızın deyimiyle dünyanın ortasındayız, inanmayan varsa ölçsün. Bu Sufi Yolu zarfında tabii Akşehir’imiz için olmazsa olmaz ziyaret yerlerinden birisi Nasreddin Öğretmen’mızın türbesidir. Daha önce Osmanlı döneminde hicaza hac vazifesini gerçekleştirmek üzere gidenler, Konya’mıza Mevlana’mızın ziyaretine varmadan önce, Akşehir’imizden geçerken, Akşehir’imizde Nasreddin Öğretmen’mız ve Seyyid Mahmud Hayrani Hazretlerinin de türbelerini ziyaret ediyordu. Sufi Yolu ile aslen bir anlamda da geçmişteki Hicaz Yolu da her tarafta canlandırılmış olunacak” dedi.

Başkan Akkaya sonradan Sufi Yolu Vakfı Başkanı Sedat Çakır’a Nasreddin Öğretmen’nın tersine çalışan saati ile Akşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan bir set armağan etti.