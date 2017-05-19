Akşehir'de şüpheli ölüm

KONYA (AA) – Akşehir ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlı Mahallesi’ndeki evinden yatsı namazını kılmak üzere dün gece ayrılan ve geri dönmeyen Doğan Özbey’den (70) haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada anayoldaki hendekte cesedine ulaştı.

Özbey’in cesedi yapılan incelemeden sonra Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özbey’e bir aracın çarpıp kaçma ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.