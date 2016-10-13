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Akşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

13 Ekim 2016 Perşembe, 21:44
Akşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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KONYA (AA) – Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Yaşar (25) yönetimindeki 32 HN 798 plakalı otomobil ile Burhanettin Sarı (44) idaresindeki 34 ZU 9677 plakalı otomobil, Seyran Mahallesi Sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile 34 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Kamil Kavuran(63) yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Yaşar kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

akşehir trafik kazası

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