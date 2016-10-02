Akşehirde trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Akşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 birey yaralandı.

Kaza, D-300 karayolu Akşehir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki 44 FC 711 plakalı kamyon, önündeki aracın aniden durması üstüne fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelmekte olan M.E.O. idaresindeki 41 FN 830 plakalı tır da bu araçlara çarpmamak için durdu. Duran tıra aynı yönde arkadan seyir halinde olan Veli M. idaresindeki 79 A 37710 yabancı plakalı tır ise duramayarak çarptı. Çarpma sonucu tır sürücüsü Veli M. aracında sıkışırken, yaralı sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Zarar Görmüş sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma açıldı.