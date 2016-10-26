Akşehir'de yol yapım çalışmaları

KONYA (AA) – Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Doğrugöz Kavşağında incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar-Konya devlet yolunda kurulu bulunan, Doğrugöz mevkindeki Isparta kavşağında son zamanlarda sık meydana gelen kazaların önüne geçebilmek için Karayolları 32. şube şefliği tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Karayollarından edinilen bilgiye göre, bu uygulamayla sürücülerin hata yapma olasılığı asgariye indirildi ve orta refüjün ise sadece Konya yönünden gelerek Isparta’ya dönen araçlara açık hale getirildi.

Doğrugöz ve Isparta yönünden gelerek Afyonkarahisar’a gidecek araçlar hızlanma şeridini kullanarak 200 metre ilerideki kavşağa yönlendiriliyor.

Sürücülerin özellikle bu kavşaktaki U dönüşü yasağı hususunda çok dikkatli davranmaları gerekiyor.

Ayrıca, Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünce ihalesi tamamlanan Akşehir geçişinde yer alan orta refüj ve kavşakların peyzajı, ağaçlandırılması ve düzenlenmesi işleri ile önümüzdeki süreçte 32. şube şefliğinin Akşehir’in güzelliğinin taçlandırılmasına devam edeceği ifade edildi.