Akşehir'den Suriye İdlip'e 1 Tır Yardım
KONYA (AA) – Akşehir'de Suriye'nin İdlip kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için başlatılan yardım kampanyası için ilçede toplanan yardımlar Suriye'ye gönderildi.
Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Akşehir'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar Nasreddin Hoca Meydanı'ndan Suriye'ye doğru yola çıkarıldı.
Yardım tırı yola çıkmadan önce düzenlenen törende konuşan İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı, Elazığ depremi sonrası dernek olarak Konya İHH arama kurtarma ekibinin de aralarında olduğu bir ekibi olay yerine hızlıca intikal ettiklerini, çadır temini, gezici aşevi araçları ve acil insani yaşam malzemelerini Elazığ halkına sunmaya halen devam ettiklerini söyledi.
İdlip için de 10 Ocak tarihinde İHH tarafından ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına yoğun bir ilgi olduğu belirten İbaişdayı, "Yardım tırımızın içinde 14 ton un, kuru bakliyat halı, kilim, battaniye, bot, kaban, ayakkabı, soba, katalitik gibi yaşam malzemeleri var. Yardım toplama işimize devam edeceğiz, bu kadarla kalmayacağız. Bundan sonrada nerede bir savaş, doğal afet varsa insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ne ihtiyaç olursa bunların temininin devamını sağlayacağız. Kullanılmış ikinci el kıyafet getirilmemesini özellikle rica ediyoruz. Akşehir İHH Temsilciliği binamızda ayni ve nakdi yardımları almaya devam edeceğiz." dedi.
Konuşmanın ardından yapılan dua sonrası yardım tırı Suriye’ye doğru yola çıktı.
Törene Akşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Koç, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, İHH Akşehir Temsilcisi Ahmet İbişdayı ile Akşehir'deki STK temsilcileri katıldı.
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