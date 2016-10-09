Akşehirin yeni fakülte binası törenle hizmete açıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yaptırılan Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi’nin yeni binası düzenlenen bir törenle açıldı.

Fakülte binası bahçesinde yapılan törene; Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Serdar Öğe, ilçe protokolü, iyiliksever iş adamı Mehmet Kıyıcı, halk kurum müdür ve amirleri, davetliler ve öğrenciler katıldı. Merasim; Akşehir Belediyesi Mehter Grubu’nun gösterisi ile başladı. Fakülte binasının yapımına katkı sağlayan Akşehirli iyiliksever işadamı Mehmet Kıyıcı bir hayalini gerçekleştirdiğini belirterek “Akşehir’de kazandıklarımla Akşehir topraklarına vermenin fırsatını ve mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda Allah’ım bana sağlık verirse fakülteye bir de yurt yaptıracağım” dedi. Akşehir İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. H. Serdar Unsur ise, 2013 yılında eğitim öğretime başlayan Akşehir İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi’nin yeni hizmet binası hakkında katılımcılara bilgi vererek hayırsever iş adamı Mehmet Kıyıcı’ya teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “Eğitim alanında koyulan her bir tuğla, güzel ülkemizin geleceğini yapılandırmaktadır. O nedenle de, üniversitelerimiz ve siz değerli gençlerimiz, gelecek adına bizlerin umudusunuz. Akşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize barınma noktasında katkı maddesi sağlayarak şehrimize eğitim alamaya gelen öğrencilerimize otellerde ve belediyemize ait misafirhanelerde konaklama imkanı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültemizin maliye bölümüne öğrenci alınmaya başlanması, Afiyet Yüksek Okulumuza Fizik Çare ve Rehabilitasyon bölümü açılması ve bu okulun Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşme imkanına kavuşması ve daha da önemlisi Rektörümüzün Akşehir’imize Mimarlık ve Mühendislik fakültesi açması için verdiği sözle Akşehir’e bir üniversite açılması noktasında manâlı bir mesafe kaydedildi” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Akşehir’in ihtiyaçlarını konuşurken, tartışırken teknik eleman ihtiyacı ön plana çıktı. Belediye Başkanımız ısrarla ‘hocam bir birim açalım, bir fakülte açalım, işte var olan sağlık hizmetleri yüksekokulunu fakülteye dönüştürelim’ derken dedim, ‘başkanım tüm gücünüzü ona harcamayın o zaten cepte hazır, bir başka fakülte açalım.’ Natürel bu fakülte ne olabilir? Konya’dan sonradan, Ereğli’den daha sonra, sanayisi en gelişmiş ilçelerden birisi Akşehir. O zaman sanayiye dönük, gelişmeye dönük bir fakülte, mühendislik ve mimarlık fakültesi olabilir. Biz inşallah bu dosyayla ilgili hazırlıklara başladık. Başkanımız tüm daha aşağı yapıyla ilgili verileri bize teslim etti. Biz YÖK’e yerinde formatta dosyamıza hazırlayıp senatomuzdan geçirip sunacağız inşallah, olur ya o senatoyu da burada yaparız” dedi

Törende son olarak konuşan Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, “Nasreddin Hocamız Akşehir’de yaşadı, Akşehir’den tüm dünyaya mesajlarını verdi. Nasreddin Öğretmen adına bir üniversitenin kurulmamış olması manâlı bir eksikliktir. İnşallah Selçuk Üniversitesi bu eksikliği tamamlayacaktır. Çünkü Selçuk Üniversitesi Türkiye’nin en köklü üniversitelerden birisidir. Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi Anadolu’nun belirtilmiş merkezlerinde olan o köklü üniversiteler, yeni üniversiteler doğurdu. Böylece fazla üniversitenin öncesi bu eski üniversitelerdir. Onun için de Selçuk Üniversitesi inşallah Akşehir’de de geleceğe dönük böyle bir başlangıcı sağlayacaktır. Akşehir evet bir ilçe ama Akşehir il olabilme potansiyelini içeren bir ilçe. Akşehir’in nüfusu ve çevresiyle birlikte bakıldığında Türkiye’deki 81 vilayet içerisinde, Akşehir’in yeri nasıl olursa olsun öyle çok ilden önce geliyor. Bu açıdan da bu şehir üniversiteyi kaldırabilecek üniversiteyi yaşatabilecek bir şehirdir” diye konuştu.

Konuşmaların arkasında Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin göre hayırsever meslek adamı Mehmet Kıyıcı’ya plaket verilerek cübbe giydirildi. Halk Müziği oyunu gösterisinin peşinde yapılan dua ile yeni fakülte binasının başlangıç kurdelesi kesilerek törene katılan protokol kadar bina gezildi. 2 milyon 790 bin lirası Akşehirli Iyiliksever İşadamı Mehmet Kıyıcı, 2 milyon 750 bin lirası Yeniden Yapılanma Bakanlığı kadar karşılanan, iç düzenlemesi Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, bahçe, peyzaj düzenlemeleri ve kilitli taş döşemeleri Konya Büyükşehir ve Akşehir Belediyeleri kadar yaptırılan Akşehir İktisadi ve Yönetimle Ilgili Bilimler Fakültesi yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip. Bina; biri yönetimle ilgili, diğeri derslik bir diğeri de amfi almak üzere toplam 2 bloktan oluşuyor. Binada 175 kişilik bir adet amfiteatr, 80 ile 100’er şahsiyet 11 adet derslik, 3 adet bilgisayar uygulama laboratuvarı, 3 adet birim başkanlığı, kantin, kütüphane ve dekanlık üst yönetim odaları mevcut. 2 profesör, 3 muavin doçent, 2 araştırma görevlisinin bulunduğu fakültede; 364 normal öğretim öğrencisi, 354 ikinci öğretim öğrencisi elde etmek üzere toplamda da 718 adet işletme bölüm öğrencisi bulunuyor.