Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Akşehirli gençler sabah namazında buluştu

Akşehirli gençler sabah namazında buluştu

Gençlerin ulusal birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı yakalamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” organizasyonu dahilinde, Akşehirli gençler Nasreddin Öğretmen Meydanı’ndaki .

20 Kasım 2016 Pazar, 13:39
aksehirli-gencler-sabah-namazinda-bulustu

Benzer Konular

aksehir-belediyesine-tarihi-kentler-birligi-basari-odulu
Akşehir Belediyesine tarihi kentler birliği başarı ödülü
iranlilar-tatvanda-motorlu-yamac-parasutu-yapti
İranlılar Tatvanda motorlu yamaç paraşütü yaptı

Gençlerin ulusal birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı yakalamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” organizasyonu dahilinde, Akşehirli gençler Nasreddin Öğretmen Meydanı’ndaki camide buluştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü göre düzenlenen etkinlikte, gençler cami cemaati ile saf tutarak namaz kıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Vefalı Köseğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ve İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ında hazır bulunduğu namaz sonrasında gençler ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.
Namazın arkasında Akşehir Belediyesi’nce gençlere ve cami cemaatine sıcak çorba ikramı yapıldı.

akşehirli gençler haber namazında Sabah

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet