Akşehirli gençler sabah namazında buluştu

Gençlerin ulusal birlik, beraberlik ve manevi duygularını canlı yakalamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor” organizasyonu dahilinde, Akşehirli gençler Nasreddin Öğretmen Meydanı’ndaki camide buluştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü göre düzenlenen etkinlikte, gençler cami cemaati ile saf tutarak namaz kıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Ulusal Eğitim Müdürü Vefalı Köseğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz ve İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş’ında hazır bulunduğu namaz sonrasında gençler ülkenin birlik ve beraberliği için dua etti.

Namazın arkasında Akşehir Belediyesi’nce gençlere ve cami cemaatine sıcak çorba ikramı yapıldı.