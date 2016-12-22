Aksu Anaokulu, şehitleri anma programı düzenlendi.

SİVAS (AA) – Aksu Anaokulu’nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Okul salonunda gerçekleştirilen programa, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Şube Müdürü Suna Ağdağ, Okul Müdürü Damla Bilici, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda anaokulu öğrencilerinin sahnelediği 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananları anlatan, “Çocuk Dili ile 15 Temmuz” tiyatro gösterisi sahnelendi.

15 Temmuz günü halkın, vatan için tek vücut olarak, darbecilere geçit vermediğini belirten Altınsoy, “Çocuklarımızın bu yaşlarda olmasına rağmen bu bilinç ve anlayışla yetiştirilmesi beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu nedenle emeklerinden dolayı öğretmenlerimi tebrik ediyorum. 15 Temmuz gecesi hiç unutturulmaması gereken bir gece. Bizim tarihimizde 50, belki 100, belki de 500 sene sonra bile bu gecenin önemini, değerini tarih kitapları çok farklı yazacak. Biz içinde yaşadığımız için şu anda fark edemiyoruz. Ama bir Çanakkale Savaşı, Balkan Harbi ne ise, Cumhuriyetimizin kuruluşu ne ise 15 Temmuz gecesi de odur.” dedi.

O gece yazılan tarih kelimelerle anlatılamaz ifadelerini kullanan Altınsoy, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın olayı çok çabuk kavrayıp, çok çabuk müdahale edip milleti arkasına alması, sokağa davet etmesiyle bir anda her şey değişti. Gökten sanki melekler indi, herkes Allah’ın yardımıyla sokaklara çıktı. Kendi aramızda farklı görüşlerimiz olabilir, sağcı, solcu olabiliriz. Farklı mezheplerden, A partisinden, B partisinden olabiliriz. Bunlar kendi içimizde halledebileceğimiz konular. Ama vatan, hepsinden önemli, biz bu vatanı kimseye böldürmeyiz, işgal ettirmeyiz.”

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve beraberindekiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları konu alan serginin açılışını yaptı.