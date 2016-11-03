aktara-her-gelen-propolisi-soruyor

Edirne’de aktar Kamil Güven Baş, Propolis’in soğuk algınlığından korunmada birebir olduğunu, sabah 5 damla akşam 5 damla kullandığı taktirde çoğu hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Propolis, yapışkan, reçinemsi bir maddedir. Bal arıları değişik bitkilerden toplayarak kovanlarına getirirler. Arılar kovanı dış etkenlerden, mikroorganizmalardan ve diğer zararlılardan gözetmek için üzerini propolisle kaplarlar. Arılar kadar öbür bitki tomurcuklarından yaprak ve gövdelerinden toplanıp biriktirilen reçinemsi bir madde olan Propolis genelde kayın, karaağaç ve kozalaklı ağaçlardan toplanır. Propolis biriktirme açısından arı türleri aralarında çeşitlilik vardır. Bir Takım türler diğerlerine tarafından daha fazla propolis biriktiriken bazıları örneğin tropik bölgelerde yer alan arılar hiç propolis biriktirmezler. Arılar propolisi, kovanın iç duvarlarını akıcı ışık halkası getirmek, peteklerin ağızlarını kapatmada ve diğer canlıların içeriye girmesine önlemek nedeniyle kullanılır. Girdikten sonradan ölen canlıları propolisle mumyalayarak kovanlarını koruma altına alırlar. Propolis kovandaki larvalara, mantar ve bakterilere karşı antibiyotik tesir gösterir” dedi.

Kışın yaklaşması ile birlikte yoğun günler geçirdiğini dile getiren Kamil Güven Baş, “Kış ayında normalde gribal enfeksiyonunun çoğalmasının nedeni vücudumuzun direncinin biraz daha düşmesi, aldığımız gıdalardan bazı ürünlerin desteğinin bundan böyle yetmemesi bununla birlikte kaloriferli ve sıcak ortamlarda mikrop daha tez ürediği için otomatikman gribal enfeksiyona sebep olan mikroplar artıyor. Propolıs sabahtan 5 damla akşam 5 damla kullandığı taktirde antibiyotikten 100 kat daha kuvvetli bronşit, astım, farenjit, sinüzit, diş eti hastalığı, grip gibi hastalıklara birebir. Zencefil, zerdeçal, tarçın, ebegümeci, hatme çiçeği, kuşburnu olan kış çayları gribal enfeksiyonlara birebirdir ve bunun yanında zayıflamaya da desteği vardır. Son zamanlarda hastalanmak istemeyen ve hasta olan müşterilerimiz geliyor. Hasta olan müşterilerimize verdiğimiz ürünle bir günde iyileşebiliyorlar. Örneğin şunu söyleyeyim; doktor müşterimiz de vardı, çocuğunu bir fazla ürün kullandığı halde iyileştirememiş ve kendisine buradan verdiğimiz ürünler ile aynı gün içinde iyileşti” dedi.